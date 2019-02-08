شكرا لقرائتكم لاتسيو يتجاوز إمبولي بصعوبة ويصعد للرابع مؤقتاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ارتقى لاتسيو إلى فرق المربع الذهبي ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتا، عقب فوزه الصعب 1 - صفر على ضيفه إمبولي يوم الخميس في افتتاح المرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد لاتسيو، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي بالمسابقة، إلى 38 نقطة، ليصعد إلى المركز الرابع في ترتيب المسابقة، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

في المقابل، تجمد رصيد إمبولي عند 18 نقطة في المركز السابع عشر، الرابع من القاع، مؤقتا، ليواصل نتائجه المهتزة في البطولة، بعدما عجز عن تحقيق أي فوز منذ التاسع من ديسمبر الماضي، ويتأزم موقفه بشدة في صراعه للهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية. وتقمص الإكوادوري فيليبي كايسيدو دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.