شكرا لقرائتكم يورينتي يغيب ثلاثة أسابيع عن ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض ريال مدريد لضربة جديدة في فترة محورية بالموسم في ظل توقعات بغياب لاعب الوسط ماركوس يورينتي لنحو ثلاثة أسابيع بعد إصابته في أعلى الفخذ خلال التعادل 1-1 مع برشلونة في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم يوم الأربعاء.

ولم يحدد التقرير الطبي الصادر من النادي يوم الخميس مدة غياب يورينتي، لكن وسائل إعلام إسبانية قالت إنه سيغيب لمدة شهر تقريبا، ويعني هذا غياب اللاعب الإسباني عن مباراة القمة ضد أتليتيكو مدريد يوم السبت في دوري الدرجة الأولى، وعن ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام.

وعاد يورينتي مؤخرا من إصابة بعضلات الفخذ الخلفية أبعدته عن الملاعب لثلاثة أسابيع وشارك أساسيا على حساب البرازيلي كاسيميرو في ذهاب الدور قبل النهائي بكأس الملك، وسيسابق اللاعب البالغ عمره (24 عاما) الزمن للحاق بمباراة الإياب يوم 27 من الشهر الجاري وبمواجهة نفس الغريم في سانتياغو برنابيو في الثاني من مارس في الدوري لكنه سيغيب بنسبة كبيرة عن مواجهتي ليفانتي وجيرونا قبل هذا الموعد.