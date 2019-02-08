شكرا لقرائتكم خبر عن 116 ألف درهم للترشيحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبلغ إجمالي الجوائز المخصصة للترشيحات الصحيحة 116 ألف درهم وجائزة الشوط الأول 5 آلاف درهم والثاني 5 آلاف درهم والجائزة المزدوجة للشوطين الثالث والرابع 51 ألف درهم والخامس والسادس بواقع 5 آلاف درهم لكل شوط و4 آلاف للشوط السابع.
ورصدت اللجنة المنظمة لسباقات الخيول في مضمار جبل علي بالتعاون مع الشركات المساندة جوائز عينية قيمة لجمهور السباقات سيتم السحب عليها ابتداء من الساعة الثانية عشرة منتصف النهار، وبين الأشواط وفى نهاية السباق، بواسطة كوبونات مجانية يتم توزيعها على الجمهور عند بوابات الدخول، هذا إلى جانب العديد من الجوائز النقدية، لجمهور السباق الثامن مقدمة من الشركات المساندة والداعمة لإنجاح السباقات بالمضمار الأصفر.
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