المعلا يشهد ختام مهرجان سباقات الهجن العربية الأصيلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين أمس اختتام مهرجان أم القيوين الرابع عشر لسباقات الهجن العربية الأصيلة الذي أقيم بميدان اللبسة.

حضر السباق الختامي للمهرجان الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني وعدد من الشيوخ وأبناء القبائل والمواطنين وضيوف المهرجان من دول مجلس التعاون الخليجي ومحبي هذه الرياضة العربية.

وتضمن السباق الختامي عشرة أشواط مخصصة لأصحاب السمو الشيوخ والجماعة ايذاع ابكار محليات وبكار مهجنات ولمسافة ستة كيلومترات ولقايا محليات ومهجنات لمسافة خمسة كيلومترات وبكار حقاقة لمسافة أربعة كيلومترات.

وأسفرت نتائج أشواط السباق الختامي للمهرجان عن فوز الشاهينية من هجن ند الشبا بكأس صاحب السمو رئيس الدولة والمضمر سالم بن سعيد في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني فازت نيافة من هجن النايفات بكأس صاحب السمو رئيس الدولة والمضمر سعيد حمد بن هديبان المري، وفي الشوط الثالث فازت فتنة لمحمد بن زايد المنصوري بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة والمضمر حمود بن سالم الوهيبي، وفي الشوط الرابع فازت حور لمظفر محمد بالعضيلي العامري بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وفي الشوط الخامس فازت تعويض لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين بكأس صاحب السمو حاكم أم القيوين والمضمر طارش بن راشد المسافري، وفي الشوط السادس فازت شديدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بكأس صاحب السمو حاكم أم القيوين والمضمر أحمد سلطان بالرشيد السويدي، وفي الشوط السابع فازت جواهر لسالم بن كاسب المسافري بكأس صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وفي الشوط الثامن فازت الضبي لأحمد سلطان بالرشيد السويدي بكأس صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي الشوط التاسع فازت الشاهينية من هجن ند الشبا بكأس سمو ولي عهد دبي والمضمر سالم بن سعيد، وفي الشوط العاشر فازت فتنة لناصر بن سلمان الهشامي بكأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وقام صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين يرافقه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين بتتويج الفائزين بالكؤوس.