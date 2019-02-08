النصر يصحح مساره والقادسية يحتج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي



صحح النصر مساره في دوري المحترفين السعودي بعد فوزه على القادسية 3-1 في افتتاح الجولة التاسعة عشرة ليرفع رصيده في مركز الوصافة إلى 40 نقطة، وأعاد الفارق بينه وبين الهلال المتصدر إلى 3 نقاط.

ومع أن أصفر العاصمة لم يقدم أداء مقنعا يمسح به خسارته من التعاون بذات النتيجة في الجولة 18، إلا أن المهاجم المغربي العائد من الإيقاف عبد الرزاق حمد الله والبديل فهد الجميعة والمدافع سلكان الغنام كفلوا له الانتصار بأهدافهم الثلاثة .إلى ذلك، شهدت نهاية المباراة تقديم نادي القادسية احتجاجاً على قانونية مشاركة مدافع النصر سلطان الغنام بعدما شارك مستفيدا من قرار لجنة الانضباط والأخلاق تعليق عقوبته قبل المباراة بتسع ساعات.

على صعيد متصل يحل الهلال المتصدر ضيفا مساء اليوم على الباطن في ثاني لقاء للأول تحت قيادة الكرواتي زوران وتبدو الفرصة مواتية له ليعود مجددا بفارق نقاط الصدارة إلى 6 نقاط.