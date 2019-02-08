شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب تشيفيرين بالتزكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعيد انتخاب السلوفيني ألكسندر تشيفيرين بالتزكية رئيساً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، خلال مؤتمر للهيئة القارية عقد في روما.

وكان تشيفيرين (51 عاماً) المرشح الوحيد للمنصب، وهو سيبقى فيه بعدما انتخب لتوليه في المرة الأولى في 2016 بدلاً من الفرنسي ميشال بلاتيني.

وشدد تشيفيرين على رغبته في وضع «الأمل والتضامن في صلب استراتيجية» الاتحاد الأوروبي للعبة.

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