تعادل خورفكان وحتا 1-1 ومسافي يوقف الحمرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:نزار جعفر



صعد العروبة إلى صدارة دوري الدرجة الأولى «الهواة» بعد فوزه على العربي 3-1 وتعادل حتا وخورفكان 1-1، والحمرية ومسافي 1-1 في الجولة السابعة.

ورفع العروبة رصيده إلى 16 نقطة ليحتل المركز الأول بفارق المواجهة المباشرة عن خورفكان الذي يملك نفس الرصيد، في حين امتلك حتا الثالث والحمرية الرابع 14 نقطة لكل منهما.

على ملعب العروبة، بكر العربي بالتسجيل في الدقيقة 23 عن طريق السيد القاروني، قبل أن ينتفض الفريق العرباوي ويقلب الطاولة عبر ثلاثة أهداف متوالية تبادل في إحرازها سالم الشهياري في الدقيقة 34 وأحمد الهنداسي في الدقيقة 48 ومانع النقبي في الدقيقة 93، وأدار المباراة الحكم فهد الكسار.

وعلى ملعبه أطاح حتا بضيفه خورفكان من الصدارة في أعقاب التعادل 1-1. سيطر أصحاب الأرض على مجريات الشوط الأول الذي انتهى بتقدمهم بهدف أحرزه ماهر جاسم في الدقيقة 17 بضربة رأسية، وفي الشوط الثاني نجح أبناء الخور في تعديل النتيجة وإدراك التعادل من ركلة جزاء ارتكبها ماهر جاسم ونفذها البرازيلي رودريغو في الدقيقة 56، أدار المباراة الحكم عبد الله اشتيري.

وعلى ملعب الحمرية عرقل مسافي أصحاب الارض بالتعادل 1-1 بعد مباراة متكافئة من الفريقين انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني افتتح الحمرية التسجيل «بنيران صديقة» عن طريق اللاعب سعيد الشهياري بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 58 قبل أن يدرك الغاني سيمون التعادل لمسافي في الدقيقة 86، أدار المباراة الحكم أحمد الحمادي.

وعلى ملعب التعاون كان الفوز من نصيب دبا الحصن على أصحاب الأرض 2-1 سجل للحصن البرازيلي فينيكيوس لوبيس في الدقيقة 15 وأضاف راشد لاهي الهدف الثاني بالخطأ في مرماه «نيران صديقة» في الدقيقة 50 فيما أحرز التونسي محمد بنا حمودة هدف التعاون الوحيد في الدقيقة 90، وبهذا الفوز يرفع دبا الحصن رصيده الى 9 نقاط، ويبقى التعاون بنقاطه ال4، أدار المباراة الحكم عيسى الهاجري.

كما كان الفوز أيضا من نصيب الذيد على حساب مصفوت بهدف وحيد أحرزه اللاعب خليفة القايدي في الدقيقة 68 من عمر الشوط الثاني ليرفع الذيد رصيده الى 7 نقاط ويبقى مصفوت بنقطته الوحيدة في قاع الترتيب، أدار المباراة الحكم إبراهيم سلطان.