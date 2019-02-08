الأهلي يُخطط لعبور الحدود ومطاردة قمة الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:إبراهيم ربيع



يستضيف فريق الأهلي الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت الإمارات، نظيره حرس الحدود، في إطار منافسات الجولة ال21 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

يدخل الأهلي المباراة وعينه على الثلاث نقاط، لمواصلة مطاردة الزمالك وبيراميدز على قمة المسابقة، خاصة بعد تحقيق فوز صعب في الجولة الماضية على إنبي بهدفين مقابل هدف.

ويملك الأهلي في رصيده 36 نقطة خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصدارة، فبعد أن خاض الفريق 17 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلها.

يستعيد الأهلي في مباراة حرس الحدود خدمات العديد من لاعبيه المصابين الذين غابوا عن مباريات الفريق طوال الفترة الماضية، منهم ياسر إبراهيم ورمضان صبحي وإسلام محارب، كما تأكدت جاهزية محمد هاني الذي تعرض لإجهاد عضلي في مواجهة انبي السابقة.

ووفقاً لتدريبات الأهلي الأخيرة فإن تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة الحدود سيكون كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع سعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد هاني، وفي الوسط عمرو السولية وكريم نيدفيد، وعلى الأطراف حسين الشحات ورمضان صبحي على أن يقود الهجوم الثنائي ناصر ماهر وجونيور أجايي.

على الجانب الآخر يدخل حرس الحدود المواجهة وهو لا يزال في صدمة الخسارة من الجونة في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة خلف سموحة الذي يحتل المركز التاسع، ويسعى طارق العشري المدير الفني للحدود لتسجيل انتفاضة لفريقه على حساب المارد الأحمر، مستغلاً معاناة نجومه من الإجهاد بسبب توالي المباريات.