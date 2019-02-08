44 دولة تشارك في بطولة الإمارات للمواي تاي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: صديق عباس

تشهد صالة نادي الجزيرة في أبوظبي، ظهر اليوم انطلاقة بطولة الإمارات للمواي تاي لموسم 2019، والتي تضم 181 لاعباً ولاعبة من 44 جنسية يمثلون 35 نادياً ومركزاً من مختلف مدن الدولة.وجاء الإعلان عن انطلاقة بطولة عام التسامح خلال مؤتمر البطولة الذي عقد، ظهر أمس، في أبوظبي، بحضور ياسر سالم الساعدي، نائب رئيس الاتحاد، وفهد خلفان العبدولي، مدير إدارة الأنشطة، وعمر المرزوقي رئيس لجنة الحكام، ونقل الساعدي، في بداية المؤتمر، تحيات عبدالله النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج.

وأكد ياسر سالم، أن البطولة الثانية التي تنطلق اليوم، تشهد مشاركة قياسية مقارنة بالموسم المنصرم في ظل الطفرة التي تعيشها اللعبة من خلال المشاركات الإقليمية والدولية التي حقق خلالها أبطال الإمارات، الكثير من الإنجازات، بجانب اكتشاف المواهب دعماً للمنتخبات المختلفة والتي تأتي ضمن استراتيجية وخطط الاتحاد .

وشرح فهد العبدولي، التحضيرات التي تمت لإنجاح البطولة التي رُصدت لها جوائز قيمة؛ حيث يتوقع من واقع التسجيل تنافساً شرساً بين أبطال اللعبة.

وقال عمر المرزوقي إن لجنة التحكيم، ستقوم باستخدام الحاسوب في احتساب النتائج بعد أن نجح اتحاد الإمارات في استخدام تلك التقنية كأول اتحادات العالم، بجانب الكوادر المحلية من الجنسين؛ حيث يضم الاتحاد 5 محكمات من الإمارات على مستوى متميز.

على خط متصل، أشاد عبدالله النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، بانطلاقة موسم الاتحاد الرياضي، مثمناً دعم القيادة الرشيدة لرياضة الإمارات، مما ساهم في برمجة مسابقات وفعاليات الاتحاد الرياضية المختلفة بالشكل الذي جعلها تسهم في خلق قاعدة عريضة تدعم النجاحات الرياضية لدولة الإمارات.

وأكد أن مشاركة 181 متسابقاً من مختلف أندية الدولة من المواطنين والمقيمين من الأشقاء والأصدقاء من مختلف الجنسيات، يدل على نجاح انتشار اللعبة وازدياد شعبيتها على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن بطولة الإمارات، ستسهم في رفع كفاءة اللاعبين وصقل مهاراتهم على كافة المستويات، مما يؤدي إلى تطوير ممارسة رياضتي المواي تاي والكيك بوكسينج؛ بحيث تكون من النشاطات الرئيسية، وبالتالي يسهم ذلك في تشكيل منتخب قوي ومتطور للإمارات.