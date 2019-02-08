ذهاب «كلاسيكو الكأس» ينتهي بتعادل عادل بين البارسا والريال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتزع ريال مدريد تعادلاً ثميناً من مضيفه وغريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب 1-1 في كلاسيكو ذهاب الدور نصف نهائي كأس إسبانيا الذي أقيم على ملعب كامب نو في برشلونة.

وكان ريال مدريد البادئ بالتسجيل عبر جناحه لوكاس فاسكيز في الدقيقة السادسة، وأدرك البرازيلي مالكولم التعادل في الدقيقة 58.

وسيكون الحسم في مباراة الإياب في 27 فبراير/ شباط الحالي على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، علما بأنهما سيخوضان كلاسيكو ثالثاً هذا العام بعدها بثلاثة أيام ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري المحلي في 2 مارس/ آذار المقبل. وأبقى مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء بسبب إصابة كان تعرض لها السبت في المباراة ضد فالنسيا في الدوري المحلي، ودفع به في الدقيقة 63 عندما كانت النتيجة متعادلة 1-1.

وغاب الفرنسي عثمان ديمبيلي عن صفوف برشلونة لعدم تعافيه من الإصابة في الكاحل، ودفع فالفيردي بالبرازيلي مالكوم مكانه إلى جانب مواطنه فيليبي كوتينيو والأوروغوياني لويس سواريز.

في المقابل، فضل سولاري الذي احتفظ بغاريث بيل احتياطيا حتى الدقيقة 64 الدفع بماركوس يورنتي في خط الوسط على حساب الدولي البرازيلي كاسيميرو.

وقدم الفريقان عرضا رائعا فرض فيه كل منهما سيطرته في كل شوط وترجمه إلى هدف، بيد أن النادي الملكي كان الأكثر فرصا في الشوط الأول وكان بإمكانه تسجيل أكثر من هدف لو استغل مهاجمه الواعد البرازيلي فينيسيوس جونيور (18 عاما) الفرص الكثيرة التي سنحت أمامه والتي أهدرها بسبب الرعونة (13 و18) والتسرع (23 و32 و33). ونجح ريال مدريد في افتتاح التسجيل عندما استغل بنزيمة كرة عرضية لفينيسيوس فتلاعب بالمدافع جوردي ألبا ومررها لفاسكيز الذي تابعها بيسراه أمام الفرنسي كليمان لانغليه وأسكنها على يمين الحارس تير شتيغن (6).

وردت عارضة ريال مدريد كرة رأسية للاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش (31)، وأنقذ نافاس مرماه من هدف محقق بإبعاده تسديدة خادعة للدولي الأوروغوياني لويس سواريز.

وتحسن أداء برشلونة في الشوط الثاني ونجح في إدراك التعادل عندما مرر البرازيلي أرثور كرة خلف الدفاع لجوردي ألبا داخل المنطقة تدخل نافاس وقطعها فتهيأت أمام سواريز الذي سددها جانبية ارتدت من القائم الأيمن إلى مالكولم داخل المنطقة فسددها بيسراه داخل المرمى اعتقد القائد سيرجيو راموس أنها خارج المرمى فعانقت الشباك (57).

ودفع فالفيردي بالتشيلي ارتورو فيدال وميسي مكان راكيتيتش وكوتينيو، فيما اضطر سولاري إلى إشراك كاسيميرو مكان يورنتي المصاب والذي سيغيب لمدة أسبوعين عن الملاعب، ودفع ببايل مكان فينيسيوس (64).

وبالنسبة لأداء اللاعبين، فقد انتقدت صحيفة «سبورت» الكتالونية أداء اللاعب البرازيلي كوتينيو وكتبت «هذا ليس كوتينهو الذي وقع للبارسا»، متحدثة عن أرقام خجولة للاعب ليفربول السابق، حيث لعب 63 دقيقة، لكنه سدد 3 مرات فقط، وكان له ثلاث كرات مقطوعة.

وقال معلق «سبورت» لويس ماسكارو: «الآن كوتينيو تجاوز العام في برشلونة ومستوياته اقل كثيرا من التوقعات وأصبح اكثر سوءا الآن، هذا لا يمكن تبريره لأغلى تعاقد في تاريخ برشلونة، وعلى النقيض فان مالكوم لم يكن ناجحا ورائعا طوال المباراة لكن على الأقل يملك الشجاعة بالمحاولة، وقد حاول وسجل هدفا».

في المقابل أشادت الصحف بأداء الثنائي البرازيلي مالكولم وأرثور والبرتغالي سيميدو والإسباني بيكيه الذي نال حسب صحيفة «ماركا» أعلى معدل تقييم في فريقه بواقع 4 نجوم، مقابل 3 لأرثور ومالكولم وسيميدو، بينما نال كروس وكارفخال وفاران وبنزيمة من ريال مدريد ثلاثة نجوم، وتحدثت صحيفة «ديبورتيفو الموندو» الكتالونية ان سيميدو استرجع 6 كرات في الشوط الأول و7 في الثاني».

وبالنسبة لأرثور الذي بدأ جمهور برشلونة يلقبه ب«تشافي الجديد» فقد لعب 90 دقيقة وحقق 92% نسبة نجاح بالتمريرات فاز بعشر من 14 التحاما وكسب 5 فاولات، خطف الكرة 6 مرات، 3 مرات تمكن من المرور بمراوغاته وقام بضغط هائل على وسط مدريد.

من جهتها، قالت الصحف المدريدية ان ريال مدريد لم يستغل تفوقه في الشوط الأول لتسجيل فوز عريض، وكتبت صحيفة «الآس»: «برشلونة كان تحت رحمة ريال مدريد في الشوط الأول»، وأكدت ان ريال مدريد أصبح سيئا مع دخول بيل مكان فينيسيوس.

وقالت صحيفة «ماركا» ان «فينسيوس جونيور حظي بأول كلاسيكو، وكان رائعا» ووصفته ب «الكهربائي»، وأكدت ان «الفتى اليافع افتقد للمسة الأخيرة، ولكن طريقة لعب ريال مدريد كانت تعتمد عليه حتى لحظة استبداله، الهدف الوحيد لريال مدريد بدأ من جهته بعد عرضيه لكريم بنزيمة، افتقاره للهدوء والتسرع أحياناً شيء طبيعي بالنسبة للاعب في ال18 من عمره».

وتابعت صحيفة «ماركا» ان «البيرنابيو سوف يصدر حكمه في 27 فبراير»، في إشارة إلى لقاء الإياب الذي سيعلن عن هوية المتأهل إلى النهائي.

من جهته، أشار موقع ريال مدريد أن راموس خاض الكلاسيكو الرقم 40 في تاريخه، ليصبح اللاعب الرابع في تاريخ النادي الذي ينال هذا الشرف في الناديين وهم باكو خينتو وسانشيز وتشافي الذين خاض كل منهم 42 مباراة.