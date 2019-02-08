«دبي الرياضي» يطلق كأس دبي للقارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس دبي الرياضي، عن تفاصيل النسخة الثالثة من بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة»، الأكبر من نوعها من حيث تنوع وأسماء الفرق المشاركة فيها، والتي تقام خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير/شباط الجاري في مدينة دبي الرياضية، بمشاركة 300 لاعب من 20 فريقاً من مختلف القارات يتقدمهم ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس، تشيلسي، سيلتا فيجو، بورتو، والأهلي المصري، إضافة إلى 5 أندية تمثل الدولة في المنافسة هي: فرق النصر والوصل وشباب الأهلي والعين والوحدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي تحدث خلاله سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، ولاعب برشلونة السابق كارليس بويول، ولاعب ريال مدريد السابق ميشيل سلغادو، بحضور ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعلي عمر البلوشي، مدير إدارة التطوير الرياضي في المجلس.

كما تم عرض فيلم قصير عن البطولة، تحدث خلاله عدد من نجوم كرة القدم العالميين وهم: راؤول غونزاليس بلانكو، وروبرتو كارلوس، وديفيد بيكهام، ولويس فيغو.