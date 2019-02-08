شكرا لقرائتكم خبر عن دفء دبي يسرع تعافي ديلي ألي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ساعد الطقس المعتدل في مدينة دبي النجم الإنجليزي ديلي ألي لاعب وسط توتنهام على التقدم بخطوات سريعة نحو التعافي من إصابته وبدأ يركل الكرة في ملاعبها استعدادا للعودة بعد بضعة أيام، وزار ألي الذي وصل دبي يوم الاثنين الماضي برفقة معالج النادي ستيفن ماكألير حديقة الحيوانات في دبي، والتقط صورا وهو يطعم طيورا نادرة وشارك متابعيه بصورة مع أسد.

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