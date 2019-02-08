«ألعاب القوى» يقرر ترشيح المعمري لعضوية الاتحاد الآسيوي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى، بدء صفحة جديدة من العمل بتسمية كافة الوفود التي ستترأس أو تشرف على منتخباتنا الوطنية، خلال الاستحقاقات الخارجية أو الاجتماعات الدولية والقارية.

كما تمت تسمية سحر أحمد العوبد، متحدثة رسمية للاتحاد، وإضافة بندين أساسيين إلى جدول أعمال الاجتماعات، استجابة لرغبة الاتحاد الدولي؛ الأول يتضمن اتصالات الرئيس، وتقرير الأمين العام المتضمن آلية متابعة قرارات المجلس.

وكان المجلس قد استُهل بكلمة للمستشار أحمد الكمالي، رئيس الاتحاد، أكد فيها ضرورة تكاتف الجهود في المرحلة المقبلة، وصولاً إلى الأهداف التي يسعى إليها الجميع وتصب في خانة المصلحة العليا لأم الألعاب الإماراتية، من أجل رفع اسم وعلم دولتنا الغالية في جميع المحافل الرياضية.

واتفق المجتمعون على تغليب المصلحة العامة، وحتمية تضافر الجهود. وتقرر في الإجماع ترشيح ناصر المعمري، نائب رئيس الاتحاد لعضوية الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى مجدداً، وتسمية المستشار أحمد الكمالي، وسحر العوبد، لحضور الاجتماعات دعماً لمرشحنا المعمري.

كما تمت تسمية علي خميس النيادي، لبطولة آسيا الثالثة لألعاب القوى للناشئين بهونج كونج، خلال الفترة ما بين 15 و17 مارس المقبل، وإلى الدانمارك لحضور بطولة العالم لاختراق الضاحية للرجال والسيدات، خلال الفترة ما بين 27 و30 مارس المقبل، وتسمية راشد الجربي وعلي بن زايد، للذهاب إلى القاهرة لحضور البطولة العربية ال21 لألعاب القوى للرجال والسيدات، وذلك خلال الفترة ما بين 4 و8 أبريل المقبل، وتسمية ناصر المعمري وراشد الجربي لحضور بطولة منتخبات مجلس التعاون لألعاب القوى للرجال بسلطنة عمان، خلال الفترة ما بين 11 و15 أبريل، وتسمية المستشار أحمد الكمالي وناصر المعمري وسحر العوبد لحضور بطولة آسيا ال 23 لألعاب القوى للرجال والسيدات، خلال الفترة ما بين 21 و24 أبريل.