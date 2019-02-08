مارتينا تحرز كأس الفهيدي للقدرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

توجت الفارسة الأرجنتينية مارتينا سبيلانزون من إسطبلات M7

وهي على صهوة الخيل «طارق الجماسي» بكأس الفهيدي للقدرة «دولي ذو النجمتين» بزمن 4:26:28 ساعة، الذي أقيم أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة لمسافة 120 كم،بمشاركة 228 متسابقاً.

وبفارق ثانية واحدة عن صاحبة الصدارة حلّ في المركز الثاني الفارس الإماراتي سيف محمد المزروعي من إسطبلات MRM بزمن 4:26:29 ساعة، أما المركز الثالث فجاء لصالح الفارسة الإسبانية مايلين كالفو في المركز الثالث من إسطبلات M

7 وهي على صهوة الخيل كيتيما بزمن 4:32:06 ساعة.

وتوج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في سباق الفهيدي للقدرة محمد عيسى العضب المدير التنفيذي لمدينة بي الدولية للقدرة بسيح السلم وسط فرحة عارمة من قبل الفائزين والمدربين وكامل الأجهزة المعاونة.

وكانت إدارة المدينة رصدت جوائز مميزة لأصحاب المراكز الأولى، منها 3 سيارات لأصحاب الثلاثة مراكز الأولى. تصدر المرحلة الافتتاحية التي جرت لمسافة 40 كم «المضمار الأخضر» خيول إسطبلات M7

وجاء في المركز الأول الفارس سالم محمد الكتبي، تلاه زميلته الفارسة مايلين كالفو، ثم الفارسة مارتينا سبيلانزون.

وحافظت خيول إسطبلات M7 على صدارتها للمرحلة الثانية التي جرت لمسافة 35 كم «المضمار الأحمر»، حيث احتلت الفارسة مايلين كافو الصدارة وهي على صهوة الخيل «كيتيما»، تلاها الفارس سيف أحمد المزروعي فارس إسطبلات MRM وهو يمتطي الخيل «بيليك المنيرة»، أما المركز الثالث فكان من نصيب الفارس محمد سعيد الفارسي من إسطبلات MRM

وهو على صهوة الخيل «بوجاكو».

وحافظت الفارسة الإسبانية مالين كالفو على صدارة السباق لإسطبلات M7 في ختام المرحلة الثالثة التي جرت لمسافة 27 كم «المضمار الأزرق» مكملة صدارتها للسباق بعد أن كانت حلت في وصافة المرحلة الأولى وصدارة الثانية، وتلاها فارس MRM سيف المزروعي وهو على صهوة الخيل «بيليك المنيرة»، وجاءت مارتينا من M7

ثالثة وهي على صهوة الخيل «طارق الجماسي».

وأكد الفارس سيف محمد المزروعي فارس إسطبلات MRM أن سباق الفهيدي كان مميزاً وقوياً ولكن تكتيك المدربين الذين اختاروا أفضل الخيول للحدث وحماس الفرسان ساهم في تحقيق الفوز والصدارة، وقال إن السباق كان ممتعاً وجرى في طقس بارد ومناسب لكل من الفرسان والخيول.