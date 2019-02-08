سيتي يتصدر «البريميرليج»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتزع مانشستر سيتي حامل اللقب، الصدارة مؤقتاً من ليفربول، بفوزه الثمين على مضيفه إيفرتون 2-0 على ملعب «جوديسون بارك» بليفربول، في مباراة مقدمة من المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويدين مانشستر سيتي بفوزه إلى قطب دفاعه الفرنسي أيميريك لابورت، والبديل البرازيلي جابريال جيزوس، اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، والسابعة والأخيرة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 62 نقطة، وانتزع الصدارة بفارق الأهداف من ليفربول الذي لعب مباراة أقل، علماً بأن سيتي سيخوض مباراة قمة بعد غد الأحد، ضد ضيفه تشيلسي في المرحلة السادسة والعشرين، في حين يلعب ليفربول غداً السبت، مع ضيفه بورنموث في المرحلة السادسة والعشرين، قبل أن يحل ضيفاً على مانشستر يونايتد في المرحلة السابعة والعشرين.

من جهته، أشاد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بمساعده مايكل أرتيتا، وعمله على تطوير الفريق في الكرات الثابتة للاستفادة منها. وقال جوارديولا: «جوديسون بارك (ملعب إيفرتون) والنتيجة هدفين نظيفين، علينا أن نكون سعداء بهذا الفوز».

وحول صراع اللقب قال جوارديولا: «لا أعرف إلى أين سنصل. من الممكن أن نموت في الطريق، ولكننا سنحاول، لقد لعبنا مباراة إضافية عن ليفربول، ومن الجيد أن نكون في القمة، ولكن ليفربول لديه مباراة في أولد ترافورد، وإذا فاز لن نكون في المقدمة، ونحن لدينا مباراة صعبة أمام تشيلسي، الأمر لم ينته».

وتابع: «منذ 4 أو 5 أيام مضت كنا متأخرين بفارق سبع نقاط، واليوم نحن في الصدارة. هذا درس لعدم الاستسلام، لدينا اختبار مذهل أمام تشيلسي يوم الأحد».