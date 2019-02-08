شكرا لقرائتكم خبر عن سحب على سيارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يطرح مضمار جبل علي سيارة (شيري) موديل 2018، سيتم السحب عليها بعد نهاية الشوط السابع، بواسطة كوبونات يتم طرحها للجمهور.

يذكر أن أبناء الجالية الباكستانية فرضوا هيمنتهم على سيارات سباقات مضمار جبل علي منذ بداية الموسم؛ بعد أن سحبوا البساط من تحت أقدام أبناء الجالية السودانية.

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