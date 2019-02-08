شكرا لقرائتكم خبر عن "معروف" حكماً لمباراة الاهلي والحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إدارة مباراة الأهلي وحرس الحدود التي ستقام غداً الجمعة، ضمن الأسبوع ال 21 لدوري القسم الأول، للحكم محمد معروف.

ويعاون معروف كل من هاني عبد الفتاح وشهاب راشد، وسيد عبيد حكماً رابعاً ، وكل من محمد صابر وحسن السندبيسي حكماً خامساً .