شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: قوة الموسم الحالى سبب ما يجرى على الساحة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن اتحاد الكرة واللجنة المنظمة تعمل بجد وتقف على قدم وساق استعدادا لاستقبال فعاليات كأس الأمم الأفريقية 2019، مشيرا إلى أنه يطالب الجبلاية بالعمل أكثر من ذلك.

وأضاف صبحى خلال تصريحات لـ قناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر،" كأس الأمم تحد كبير ومصر قدها ولا بد أن يكون مستوي منتخبنا المصري عالى جدا حتى يستطيع المنافسة على البطولة حتى الرمق الأخير".

وتابع صبحى،" الرياضة لا تعنى كرة القدم فقط أو ناديين أو اتحاد ولكن عندنا أبطالنا فى الاسكواش موجودين و كذلك الكارتيه" موضحا أن ما يحدث على مستوى الساحة الكروية فى الوقت الحالى دليل على أن هناك تنافس كبير جدا علي بطولة الدورى وهذا شق إيجابى جدا".

وأردف وزير الشباب والرياضة :" فيه قنوات مفتوحة وتواصل مع كل أفراد المنظومة الكروية مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى و مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك و هانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ".

وتحث صبحى عن ملف عودة الجماهير للملاعب قائلا :" نسعى لعودة الجماهير للملاعب بداية من الموسم المقبل".