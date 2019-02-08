اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 7 / 2 / 2019

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس الموافق 7 / 2 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها الاستعدادات الخاصة بمواجهة النجوم بجانب زيارة المستشار تركى آل الشيخ لمقر النادى.

جروس للاعبى الزمالك فى حضور أمير مرتضى: لن أقبل سوى الفوز على النجوم

عقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حالياً على ملعب النادى، استغرقت ما يقرب من 20 دقيقة بحضور الجهازين المعاون والإدارى للفريق، وتحدث جروس مع اللاعبين خلال الجلسة حول أهمية اللقاء القادم أمام النجوم إف سي فى مشوار الزمالك نحو مواصلة تصدر الدورى الممتاز.

وشدد المدير الفنى لنادى الزمالك على اللاعبين بأنه لن يقبل سوى الفوز وحصد النقاط فى المباراة المقبلة، وطالب جروس لاعبى الزمالك بإغلاق صفحة الكونفدرالية الأفريقية نهائياً بعد الخسارة برباعية من جورماهيا الكينى، والتركيز فقط بالدورى، وعدم النظر للخلف والنتيجة السابقة بأفريقيا، لإعادة المسار الطبيعي للفريق وهو الانتصار، كما وجه جروس للاعبى الزمالك بعض الأمور الفنية الخاصة تمهيداً لتنفيذها فى التدريب اليوم.