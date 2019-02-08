شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد عنتر يحتفل بخطوبته علي أنغام المزمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق حفل خطوبة محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك علي الفنانة الشابة دنيا الحلو والمقام حاليا بأحد المراكب النيلية في منطقة المعادي. وبدأ حفل الخطوبة علي أنغام المزمار وسط حضور لعددا من لاعبي الزمالك وبيراميدز لتقديم التهنئة لعنتر بمناسبة خطوبته علي دنيا الحلو التي تشتهر بتشجيعها وانتمائها لنادي الزمالك.



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