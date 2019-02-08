جنش وثلاثي بيراميدز أول الحاضرين لخطوبة "عنتر" الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد محمود جنش حارس الزمالك وإبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق الأبيض والحارس الصاعد عمر صلاح في حفل خطوبة محمد عنتر صانع ألعاب الفريق الأبيض المقرر انطلاقها بعد قليل في أحد المراكب النيلية بمنطقة المعادي. كما جاء في مقدمة الحضور ثلاثي بيراميدز نبيل عماد دونجا ومهند لاشين وأحمد دعدور وذلك لتقديم التهنئة لعنتر بمناسبة خطوبته علي الفنانة الشابة دنيا الحلو. ومن المقرر أن يبدأ حفل الخطوبة بعد قليل حيث ينهي القائمين علي تنظيمه بعض الرتوش الخاصة بأماكن الحاضرين لوجود زحاما من جانب المدعوين.



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