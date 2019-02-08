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شكرا لقرائتكم خبر عن أعلام الزمالك تزين "كوشة" خطوبة عنتر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة الخليج 365، الاستعدادات لحفل خطوبة محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك، المقرر انطلاقه بعد قليل في أحد المراكب النيلية بمنطقة المعادي حيث حرص اللاعب علي تزيين "الكوشة" بأعلام القلعة البيضاء.
وتوجه لاعبو الزمالك من مقر النادي بعد زيارة المستشار تركي آل الشيخ لحضور حفل خطوبة زميلهم بالفريق حيث يحتفل عنتر مساء اليوم بخطوبته علي الفنانة الشابة دنيا الحلو.
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