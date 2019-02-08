اليوم الجديد
تحدث تركي آل الشيخ رئيس هئية الترفيه العامة بالسعودية، عن بداية نادي بيراميدز وتجربة الاستثمار الرياضي في مصر.
وقال تركي خلال حوار لقناة «إم بي سي مصر»: «أصدقائي وكلاء لاعبين عالميين ورجال أعمال، اعتبروني مجنونًا بسبب استثماري في مصر في هذا التوقيت».
وأضاف آل الشيخ: «بداية تجربتنا كانت ستكون مع نادي الترسانة ولكن فشلت المفاوضات، وتقابلت مع حسام البدري في زيوريخ وقمنا بتجربة بيراميدز».
وتابع: «ولكن بصفتي رئيس الاتحاد العربي لم أجد أفضل من مصر لبدء تجربة بيراميدز، ولم أقم بها في السعودية لأني كنت مسؤولاً...
كانت هذه تفاصيل خبر تركي: سعيتُ لشراء الترسانة.. وسأستقيل من الاتحاد العربي بسبب «بيراميدز» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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