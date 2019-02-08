آل الشيخ: خبراء عالميون نصحوني بالاستثمار في أوروبا.. لكنني ابن مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر سعيد:

كشف تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عن نصائح من خبراء في كرة القدم بالاستثمار في أوروبا بدلاً من مصر.

وفي تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" قال تركي:"لدي أصدقاء ووكلاء في كرة القدم العالمية، نصحوني بالاستثمار في أوروبا، إنجلترا أو فرنسا، وإنفاق نفس المبالغ لكنني رفضت".

وأعلن تركي آل الشيخ عبر صفحته على "فيس بوك" تخطي حجم الإنفاق على نادي بيراميدز 60 مليون دولار ما يزيد عن مليار جنيه مصري.

وأضاف آل الشيخ:"البعض اعتبروني مجنوناً للاستثمار في مثل هذا التوقيت وفي هذا المكان (بيراميدز)، لكنني سعيد بوجودي هنا لأني ابن مصر".

وتابع الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي:"لن أجد أفضل من مصر، بدأت تجربة الاستثمار هنا في النادي الأهلي، وحاولت شراء الترسانة لكننا اختلفنا في النهاية، ثم بدأت مشروع بيراميدز في زيورخ مع حسام البدري".

وأنهى آل الشيخ:"مصر والسعودية هما جناحي الأمة، إذا كانا بخير فالأمة العربية كلها بخير، ووقت استثماري في مصر كنت مسئولاً عن الرياضة في بلادي، وكان التقارب في المصالح عاملاً مساعداً".