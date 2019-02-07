الإسماعيلي يبحث عن مباراة ودية

مباراة الإسماعيلي والمقاصة كتب - نورهان فضل: يبحث الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى عن مباراة ودية سيتم تنظيمها خلال الأيام القليلة ،وذلك فى إطار سياسة الجهاز الفنى بقيادة البلجيكى “سيدومير يانوفيسكى” بتجهيز جميع اللاعبين. البلجيكى “سيدومير يانوفيسكى” بتجهيز جميع اللاعبين. وكان الفريق قد تعادل مساء اليوم سلبيا أمام مضيفه مصر المقاصة فى اللقاء الذى جمعهما ضمن منافسات الجولة الـــ21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز. وجدير بالذكر أن الجهاز الفنى قد منح لاعبيه راحة سلبية قصيرة لمدة 48 ساعة قبل الاستعداد للقاء النجوم.

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