ريال مدريد يعرض 60 مليون يورو وإيسكو لضم ديبالا من يوفينتوس

ديبالا لاعب يوفنتوس كتب- أحمد البادي: يرغب نادي ريال مدريد في التعاقد مع الأرجنتيني ديبالا لاعب وسط يوفينتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وذكرت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية، أن ريال مدريد يرغب في ضم ديبالا من يوفينتوس مقابل 60 مليون يورو بالإضافة إلى رحيل إيسكو إلى البيانكونيري. في ضم ديبالا من يوفينتوس مقابل 60 مليون يورو بالإضافة إلى رحيل إيسكو إلى البيانكونيري. وأشارت الصحيفة أن باريس سان جيرمان الفرنسي ينافس ريال مدريد في الظفر بخدمات اللاعب، وذلك لسعيه في تكوين ثنائي قوي في حديقة الأمراء يضم نيمار وديبالا. واختتمت أن يوفينتوس قد يوافق على رحيل لاعبه الأرجنتيني لتدعيم مراكز أخري في صفوف الفريق.

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