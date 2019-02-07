بتروجت في معسكر مغلق بالإسماعيلية

كتب- صبري حافظ:

دخل فريق بتروجت معسكرا مغلقا بمدينة الإسماعيلية اليوم الخميس مساء وحتي يوم الأحد حيث تقام مباراة ودية مع نادي القناة بستاد هيئة قناة السويس.

واصطحب محمد عودة المدير الفني للفريق جميع

اللاعبين حيث تدرب الفريق فترة واحدة مساء بصالة الجيم بالفندق و قام المدير الفني بعقد محاضرة بعد العشاء اثني فيها علي اللاعبينو الروح القتالية التي ظهرت في مباراة وادي دجلة.

وقال عودة ان الروح الجديدة كانت سببا في حصول الفريق علي أغلي ثلاث نقاط بالدوري حتي الان .

ويتدرب الفريق علي فترتين غدا " الجمعة" صباحي و مسائي "حتي نهاية المعسكر .