بتروجت في معسكر مغلق بالإسماعيلية

دخل فريق بتروجت معسكرا مغلقا بمدينة الإسماعيلية اليوم الخميس مساء وحتي يوم الأحد حيث تقام مباراة ودية مع نادي القناة بستاد هيئة قناة السويس.
واصطحب محمد عودة المدير الفني للفريق جميعاللاعبين حيث تدرب الفريق فترة واحدة مساء بصالة الجيم بالفندق و قام المدير الفني بعقد محاضرة بعد العشاء اثني فيها علي اللاعبين
وقال عودة ان الروح الجديدة كانت سببا في حصول الفريق علي أغلي ثلاث نقاط بالدوري حتي الان .
ويتدرب الفريق علي فترتين غدا " الجمعة" صباحي و مسائي "حتي نهاية المعسكر .
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