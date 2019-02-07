رسميًا .. بايرن ميونيخ يضم لاعب هامبورج

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، انضمام فيتي أرت لاعب فريق هامبورج إلى صفوف فريقه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأكد ميونيخ على حسابه بموقع "تويتر"، توصله لإتفاق نهائي مع اللاعبوناديه هامبورج الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الألماني، على أن ينتقل للفريق البافري ابتداء من الموسم المقبل أو الذي يليه.
وكشفت صحيفة بيلد الألمانية أن اللاعب البالغ 19 عامًا، انتقل لصفوف الفريق البافاري في صفقة بلغت مليونين و500 ألف يورو.
الجدير بالذكر أن بايرن ميونيخ يحتل المركز الثالث في ترتيب الجدوري الألماني برصيد 42، بينما يتصدر بورسيا دورتموند البطولة برصيد 49 نقطة.
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