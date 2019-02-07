رياضة | وزير الرياضة: تنظيم أمم إفريقيا تحد كبير و"مصر قدها"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة: تنظيم أمم إفريقيا تحد كبير و"مصر قدها" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الاستعدادات لتنظيم مصر بطولة أمم إفريقيا تسير بشكل جيد، والعمل لتجهيز الملاعب التي ستستضيف مباريات البطولة تتم بخطوات ثابتة.

وأضاف وزير الرياضة في تصريحات لفضائية "أون سبورت": " الاستعدادات لتنظيم بطولة أمم إفريقيا تسير بخطوات ثابتة، والجهات التنفيذية المسؤولة عن هذا الملف تعمل بشكل جيد، وأشكر اتحاد الكرة على مجهوداته في ذلك الملف".

وتابع: " تحدي تنظيم بطولة أمم إفريقيا خلال 3 أشهر فقط تحد كبير و"مصر قدها" ".

وواصل: " العمل في الاستادات التي ستستضيف بطولة أمم إفريقيا يعمل بشكل جيد، كذلك في استاد القاهرة الدولي و"قريب إلي قلبي" وحاجة عظيمة لمصر".

وأردف: " الرياضة المصرية ليست في خطر، والرياضة مش كرة قدم فقط، ولكن هناك الكثير من الألعاب تتفوق فيها مصر".

وأضاف: " دوري الموسم الحالي وقوته سبب ما يجري حاليًا، وقوة الدوري سوف تنعكس على مستوي الكرة المصرية عمومًا وعلي اللاعبين المحليين وسيكون لها مردود بخصوص المحترفين وعلي رأسهم محمد صلاح".

وعن زيارته للأهلي والزمالك قال: " تأتي في إطار خطتي لزيارة الأندية الشعبية في جميع أنحاء مصر".