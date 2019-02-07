رياضة | رئيس برشلونة: خطفت هذا اللاعب من باريس سان جيرمان

تحدث جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن التعاقد مع النجم الهولندي فرانكي دي يونج من صفوف أياكس أمستردام الهولندي، مقابل 75 مليون يورو بالإضافة إلى 11 مليون يورو كإضافات.

وقال بارتوميو في تصريحات صحفية: "في السنوات الأربع عشرة القادمة سيكون في مدينتنا، اللاعبون يغيرون حياتهم، ويفهم فرينكي طريقة لعبنا جيدا".

وأضاف: "دي يونج كان قد قرر بالفعل التوقيع مع PSG، ورفض عرض البارسا، لذلك اضطررت لركوب الطائرة فورا إلى أمستردام".

وواصل: "في لقائي مع دي يونج، شرحت له ما يعنيه القدوم إلى البارسا، ليس فقط اللعب في النادي، ولكن ايضا مدينة برشلونة، بالنسبة له مدينة برشلونة ستكون موطنه خلال 12-14 سنة قادمة من حياته".

واختم بقوله: "رونالدينيو غير القصة، جلب لنا الابتسامة، والرضا والسعادة، وايضا جوارديولا كمدرب، رفع مستوى التميز لنادينا".