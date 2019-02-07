رياضة | تقرير.. ماركا: الآن لا أحد يذكر رونالدو في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير.. ماركا: الآن لا أحد يذكر رونالدو في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ركز تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، على استجابة لاعبي ريال مدريد التي تتصاعد شيئا فشيئا، حيث ظهرت أولًا من فينسيوس جونيور وثانيًا من الجاهزية البدنية وأخيرًا التحسن في جانب كرة القدم.

وأوضحت صحيف "ماركا" أن اللاعبين عادوا ليكونوا أبطالًا، عادوا من أجل القتال على البطولات وظلوا ملتزمين بهذا الأمر.

وأضاف الصحيفة الإسبانية :"كما تقدم ريال مدريد يوم الأمس على برشلونة أولاً، فإن التشكيلة تعاهدت على القتال على الثلاثية".

وأكلمت :" سانتياجو سولاري مدرب الريال تمكن من استعادة الأحاسيس للفريق، حتى بدون وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو، حتى أن الفريق أصبح يُسجل الأهداف، وأصبح يفوز بارقام تهديفية عالية".

وأختتمن ماركا قائلة :"كان الجميع في ديسمبر يصف كريستيانو بـ (التميمة) التي يفتقدها ريال مدريد ولكن الآن لا أحد يذكره، وصار الجميع في النادي يعتقدون إن الفريق إستطاع تجاوز مرحلة كريستيانو رونالدو".