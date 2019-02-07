رياضة | قناوي: أداء الإسماعيلي أمام المقاصة لم يكن سيئا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناوي: أداء الإسماعيلي أمام المقاصة لم يكن سيئا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد قناوى المدرب العام للإسماعيلى أن التعادل أمام مصر المقاصة ليس سيئا ، مشيرا إلى أن المباراة كانت سجالا على مدار الشوطين.

وانتهت المواجهة بين الفريقين بالتعادل السلبى ليرتفع رصيد الدراويش إلى 24 نقطة في المركز العاشر في جدول الترتيب، بينما ارتفع رصيد المقاصة إلى 31 نقطة في المركز الخامس.

وأضاف :”قدمنا شوط أول عابه بعض السلبية لكن الشوط الثانى كان افضل واتيحت لنا عدة فرص”.

وواصل :”واجهنا فريق متحفز بعد تلقيه خساراتين فى آخر مباراتين ، هذا زاد من صعوبة اللقاء بالنسبة لنا ، حرصنا على تنظيم خطة دفاعية أمام المقاصة الذى يضم خط هجومى على أعلى مستوى”.

واستكمل :”هناك سببين لخروج المباراة بتلك النتيجة أولها حرص كل فريق على عدم استقبال الأهداف بجانب تألق ثنائى حراس المرمى”.

وأختتم قائلا :”مركزنا حاليا هو خادع لا تزال لدينا عدة مؤجلات التى ستغير من مركزنا بجدول الدورى ، أغلقنا صفحة تلك المباراة بعد اطلاق صافرة النهاية وسنبدأ بعد أيام الاستعداد لمباراة النجوم”.