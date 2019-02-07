رياضة | ريال مدريد يقترب من خطف زميل كريستانو رونالدو

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أثار الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي أزمة كبيرة داخل جدران السيدة العجوز خلال مواجهة بارما الماضية بالدوري.

ذكر موقع ديفنسا سنترال، أن الأزمة بين ديبالا وأليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس بدأت عندما أمره المدرب باجراء عمليات الإحماء لمشاركته في اللقاء إلا أن اللاعب تفاجئ بدخول إيمري تشان بدلاً منه.

واضاف الموقع، أن ديبالا غادر ملعب اللقاء فور دخول إيمري تشان وانتهاء يوفنتوس من إجراء التغييرات الثلاثة في المباراة معرباً عن غضبه من قرار المدرب.

وتابع الموقع، أن توتر علاقة ديبالا في يوفنتوس خاصة مع المدرب أليجري رفعت حالة التأهب القصوي داخل ريال مدريد الساعي وراء التعاقد مع اللاعب في الصيف المقبل لتعزيز صفوف الفريق.

واشار الموقع إلى أن ريال مدريد قد يفكر في صفقة مقايضة برحيل إيسكو لنادي يوفنتوس من أجل التعاقد مع باولو ديبالا في الصيف .