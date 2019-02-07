رياضة | عاجل.. أول تعليق من تركي آل الشيخ على زيارته لنادي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من تركي آل الشيخ على زيارته لنادي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز، على زيارته اليوم لمقر نادي الزمالك بميت عقبة.

ونشر "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة من زيارته للزمالك وعلق عليها قائلًا: "تشرفت اليوم بزيارة نادي الزمالك الكبير".

وكان تركي آل الشيخ قد قام بزيارة اليوم لنادي الزمالك لافتتاح المبني الاجتماعي بالنادي وتفقد المنشآت داخل القلعة البيضاء، قبل أن يتوجه لمنزل رئيس الزمالك لتناول وجبة العشاء.