رياضة | تغييرات منتظرة في تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغييرات منتظرة في تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير استعدادا لمواجهة حرس الحدود مساء غد الجمعة على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوي الممتاز.

وخلال مران اليوم قام لاسارتي بتجربة أكثر من خطة لمواجهة الحدود غدا، حيث دفع بباسم علي في مركز الظهير الأيمن، في ظل تأكد غياب محمد هاني عن المباراة، بالإضافة إلى تجربة أيضا كريم نيدفيد في نفس المركز.

وقام لاسارتي بإشراك الثناي حمدي فتحي وحسام عاشور في خط الوسط بعدما قرر إراحة عمرو السولية واستبعاده من قائمة مباراة الغد.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي بعض التغييرات حيث متوقع أن يعود رمضان صبحي لشغل مركز الجناح الأيسر، فيما يتولى حسين الشحات الجناح الأيسر مالدفع بأجاي في مركز رأس الحربة.

على أن يكون التشكيل الأقرب كالتالي :-

حراسة الرمرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : كريم نيدفيد - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حسام عاشور - حمدي فتحي - ناصر ماهر - رمضان صبحي - حسين الشحات

خط الهجوم : جونيور أجاي.