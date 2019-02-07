شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يحدد صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل

الخليج 365_

يمر مانشستر يونايتد بانتفاضة كبيرة مع المدير الفني النرويجي "أولي جونار سولشاير" حيث فاز الفريق مع سولشاير في 9 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وبلا هزيمة، وبفضل هذه الإنتصارات صعد مانشستر يونايتد من المركز السادس إلي المركز الخامس وبفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

ورغم عدم الإعلان الرسمي عن تعيين سولشاير كمدير فني دائم، إلا إدارة مانشستر يونايتد استفسرت من سولشاير عن احتياجات الفريق الصيفية.

ووفقا لموقع "ماشستر يونايتد إيفننج نيوز" أن إدارة مانشستر بدأت في التحضير للصفقات الصيفية.

وحسبما ذكرت التقارير البريطانية أن الفريق يستعد للدخول في صفقات دفاعية من العيار الثقيل، ومفاوضات مع لاعبين من مستوى كاليدو كوليبالي نجم نابولي وهاري ماجواير مدافع ليستر سيتي.

وتعد مشكلة الدفاع هي أكبر المشاكل التي يعاني منها الفريق، فقد طلب جوزيه مورينيو أثناء توليه المسؤولية الفنية للفريق التعاقد مع قلب دفاع علي مستوي عال أكثر من مرة.