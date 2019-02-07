شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد يفجر مفاجأة عن مستقبله والان مع التفاصيل

الخليج 365- عاد الدولي البلجيكي إيدن هازارد لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي للحديث عن مستقبله بعد شائعات انضمامه لريال مدريد في الصيف المقبل.

وقال هازارد في فيلم وثائقي نشره مساء اليوم: قررت بالفعل ماذا سأفعل حول مستقبلي المقبل ولكن الشئ الوحيد الذي أعلمه حالياُ أنني في تشيلسي.

واضاف هازارد: لدي موسم ونصف في عقدي مع تشيلسي بالفعل أنا اتخذت قرارًا نهائيًا، ولكن لا أعرف متى سأعلن عنه .

وتابع: كل ما أريده هو اللعب في بيئة جيدة مع فريق جيد ولا أفكر في شئ آخر سوف نري ما سيحدث في المستقبل.

وارتبط هازارد مُنذ فترة طويلة بالانتقال للنادي الملكي، حيث أعرب في أكثر من مناسبة عن رغبته في ارتداء قميص ريال مدريد.