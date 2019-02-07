شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يعبر الحزم برباعية في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

فاز أهلي جدة، على نظيره الحزم بنتيجة 4-2، اليوم الخميس، في الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين، على استاد الملك عبد الله بن عبد العزيز ببريدة.‏

الخليج 365-

وارتفع رصيد أهلي جدة إلى 36 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، فيما تجمد رصيد الحزم عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر.

استهل أهلي جدة، الشوط الأول بهدف سريع، عن طريق لاعبه عبد الفتاح عسيري في الدقيقة التاسعة وسجل الحزم، هدف التعادل عن طريق جون باجوي في الدقيقة 14 وعاد أهلي جدة للتقدم من جديد بهدف جاء عبر النيران الصديقة، لكن محمد الصيعري فرض التعادل من جديد على الأهلي بتسجيله الهدف الثاني للحزم في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.

الشوط الثاني شهد تفوق أهلي جدة، وسجل دجانيني الهدف الثالث لناديه في الدقيقة 50 وأطلق النجم السوري عمر السومة، رصاصة الرحمة على آمال الحزم في التعادل، عقب تسجيله الهدف الرابع قبل صافرة النهاية.

وشهدت المباراة متابعة جورجي فوساتي مدرب الأهلي الجديد، الذي تواجد في المدرجات، عقب تعاقده مع الفريق مؤخرًا خلفًا للمدرب باولو جويدي.

