وصول تركي آل الشيخ إلى الزمالك واستقباله بنشيد السعودية

وصل منذ قليل، المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية إلي نادي الزمالك، وتم استقباله بأعلام «مصر والسعودية»، ونشيد المملكة العربية السعودية.
وكان تركي آل الشيخ، أعلن منذ أيام عن نيته زيارة نادي الزمالك أحد يومي الخميس أو الجمعة.
ويلعب الزمالك أمام النجوم يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري، بينما يلعب بيراميدز يوم الخميس 14 فبراير أمام سموحة.
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