ريال مدريد يبدأ الاستعدادا لمعركة “الديربي” أمام “الأتلتي”

عاد فريق ريال مدريد للتدريبات اليوم الخميس عقب ساعات من تعادله أمام برشلونة (1-1) على ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ليبدأ استعدادته لديربي العاصمة أمام جاره أتلتيكو مدريد المقرر، بعد غد السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو في الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

في ظل الوقت الضيق الذي يحظى به الريال للتعافي بين مباراتين كبيرتين، سيكون التعامل مع إرهاق اللاعبين عنصراً جوهرياً بالنسبة لمدرب الفريق، الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وأجرى اللاعبون الذين خاضوا مباراة أمس أساسيين جلسة تعافي، بينما بدأ سولاري في التفكير بشأن التغييرات التي سيدخلها على تشكيلته أمام “الأتلتي”.

ومن بين اللاعبين 11 الذين بدأوا المباراة على ملعب كامب نو، لم يتدرب على العشب سوى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، ولاعب الوسط الألماني توني كروس، ولوكاس فاسكيز، حيث أجروا جلسة تدريبات خفيفة.

أما باقي اللاعبين، فتدربوا بشكل طبيعي في تدريب استعان فيه سولاري بلاعبي الرديف، الحارس دييغو ألتوبي، والمدافع خابي سانشيز، في حين بدأ خيسوس باييخو في إظهار تحسن شديد، وبدأ يشارك بالتدريب الجماعي عقب تعافيه من الإصابة.

أما لاعب وسط ريال مدريد، ماركوس يورنتي، فتأكد اليوم تجدد إصابته بتمزق عضلي من الدرجة الثانية في العضلة الضامة بالساق اليسرى، وفقاً لما أعلنه النادي في بيان طبي.