إلغاء المؤتمر الصحفي لتركي آل الشيخ ورئيس الزمالك

تركي آل الشيخ ومرتضى منصور رئيس الزمالككتب - مصطفى جويلي
تم إلغاء المؤتمر الصحفي لـ تركي آل الشيخ رئيس هيئة
وقام آل الشيخ رئيس هيئة
شاهد لحظة وصول آل الشيخ إلى الزمالك
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