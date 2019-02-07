الأهلي يهدد بورقة الكاف .. وهاني أبوريدة يتوسط

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يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تقديم شكوى رسمية للجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ضد حضور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في اجتماع اتحاد الكرة وأندية الدوري الممتاز رغم أن رئيس القلعة البيضاء موقوف من جانب لجنة الانضباط بسبب حديثه عن بعضمسؤولي الكاف بشكل غير لائق في وسائل الإعلام.
ورفض مسؤولو الأهلي اعتبار اجتماع اتحاد الكرة ودياً ، وتدرس إدارة القلعة الحمراء التصعيد استناداً لخطاب الجبلاية للأندية ومنها النادي الأهلي الذي لم يشهد أي إشارة لكون الاجتماع وديا أو
وأجرى هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة اتصالاً بمحمود الخطيب رئيس الأهلي من أجل إقناعه بعدم التصعيد للجنة الانضباط خاصة أن مصر لديها مهمة قومية ، بحسب أبوريدة ، في تنظيم أمم أفريقيا وإثارة الأزمات ستؤثر على تركيز مسؤولي اتحاد الكرة.
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