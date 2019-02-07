الخطيب: الأهلي لا ينحدر لأي سلوك متدن

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تحدث محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على هامش افتتاح صالة الكاراتيه بالنادي في حضور وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي.
وأكد الخطيب أن الأهلي له دور وطني رياضي ودور وطني اجتماعي بالإضافة إلى دوره الإنساني موضحاً أنالأهلي أكبر الداعمين لجميع المنتخبات وهو دور الأهلي في توفير كل السبل للأبطال واللاعبين حتى يستطيعوا أن يقدموا كل النجاح سواء للمنتخب أو الأهلي.
وأضاف:" الأهلي له مبادئ وله أسس وقيم.. لا يجوز أن ينساق أو ينحدر لأي سلوك غير رياضي وأي سلوك متدني، دائما يحافظ على المبادئ والأسس وعلى القيم، أجيال تعلم أجيالا، دورنا نحافظ على هذه المبادئ للأجيال القادمة".
وافتتح الأهلي صالة الكاراتيه بحضور وزير الشباب والرياضية والخطيب وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي.
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