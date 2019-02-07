منتخب كولومبيا يتعاقد مع كارلوس كيروش

كارلوس كيروش

وكالات

أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع البرتغالي كارلوس كيروش، لتولي المسؤولية الفنية للفريق الكروي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تغريدة على الحساب الرسمي للاتحاد الكولومبي بتويتر، "مرحبًا بك يا كيروش"، دون الكشف عن مدة التعاقد أو الراتب الشهري الذي سيتقاضاه نظير التعاقد.

وقال كيروش، "أنا هنا بتواضع كبير، وسأحاول بذل قصارى جهدي لرعاية التراث الكولومبي، والمكانة والسمعة في جميع أنحاء العالم".

وأضاف "سيكون أول التزام، الاعتناء بمكانة كولومبيا. لدينا خطة للتحدث مع اللاعبين شخصيًا".

وأوضح كيروش، "أستطيع أن أعدكم أنه في كل مباراة سنفوز بها، بوضع القميص لأعلى".

وتولى كيروش، تدريب كولومبيا بعدما رحل عن تدريب إيران عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الآسيوية الأخيرة التي أقيمت بالإمارات.

ويدرب كيروش، المنتخب الإيراني منذ 2011، ونجح في قيادته للمشاركة في كأس العالم 2014 و2018.

وسبق لكيروش، تدريب المنتخب البرتغالي والجنوب إفريقي، بالإضافة لريال مدريد الإسباني وسبورتنج لشبونة البرتغالي، كما عمل كمساعد مع أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد الإنجليزي.