شاهد.. تركي آل شيخ يصل نادي الزمالك

تركي آل الشيخ كتب - مصطفى جويلي وصل منذ قليل المستشار ترك آل الشيخ إلي نادي الزمالك من أجل عقد جلسة مغلقة مع مجلس الزمالك برئاسة المستشار مرتضى وأعضاء مجلس مغلقة مع مجلس الزمالك برئاسة المستشار مرتضى وأعضاء مجلسالنواب سليمان وهدان وإيهاب الخولي وصلاح حسب الله. ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر الصحفي بعد قليل بالمبني الاجتماعي الجديد بمقر النادي.

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