رياضة | هيجواين: هذا الفارق بين البريميرليج والدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيجواين: هذا الفارق بين البريميرليج والدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم فريق تشيلسي عن الفارق بين الدوري الإيطالي والبريميرليج بعد انضمامه للبلوز في يناير الماضي على سبيل الإعارة.
وقال هيجواين في تصريحاته اليوم لصحيفة مترو الإنجليزية: الدوري الإنجليزي أكثر سراشة من الإيطالي، في إنجلترا المدافعين أٌقوي لا يسمحون للمهاجم باستلام الكرة.
واضاف هيجواين: الملاعب في إنجلترا دائما ما تشهد حضور جماهيري كبير، كنت أعلم بأنني سأواجه تحديات كبيرة بحسب متابعتي للدوري.
وعن العودة للعمل مع ساري قال: سعيد للغاية بالعودة للعمل مع ساري يتعامل معي بطريقة جيدة، وأتمني تسجيل المزيد من الأهداف في الفترة القادمة.
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