رياضة | إلغاء المؤتمر الصحفي لتركي آل الشيخ في الزمالك (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلغاء المؤتمر الصحفي لتركي آل الشيخ في الزمالك (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغي المؤتمر الصحفى الذى كان من المفترض أن يجمع المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربى لكرة القدم مع مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عقب افتتاح المبنى الاجتماعى .

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