رياضة | بتروجت يعسكر في الإسماعيلية.. وعودة يطالب بالقتال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتروجت يعسكر في الإسماعيلية.. وعودة يطالب بالقتال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ فريق بتروجت معسكره المغلق بمدينة الإسماعيلية اعتبارا من اليوم الخميس مساء وحتى يوم الأحد حيث يخوض خلالها مباراة ودية مع نادي القناة بستاد هيئة قناة السويس.

وقد اصطحب محمد عودة المدير الفني للفريق جميع اللاعبين حيث تدرب الفريق فترة واحدة مساء بصاله الجيم بالفندق وقام المدير الفني بعقد محاضرة بعد العشاء أثنى خلالها فيها علي اللاعبين والروح القتالية التي ظهرت في مباراة وادي دجلة وكانت سبب في حصول الفريق علي أغلى ثلاث نقاط بالدوري حتي الآن.

ويبدأ الفريق غدا تدريباتع علي فترتين صباحي ومسائي حتي نهاية المعسكر.