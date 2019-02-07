رياضة | 4 لاعبين يدعمون مارسيلو ضد انتقادات ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 لاعبين يدعمون مارسيلو ضد انتقادات ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى البرازيلي مارسيلو مدافع فريق ريال مدريد الإسباني سلسلة حادة من الانتقادات خلال الفترة الماضية بسبب هبوط مستواه مع الفريق الملكي.

ذكر موقع ديفنسا سنترال الموالي لريال مدريد، أن مارسيلو ظهير ريال مدريد يمر بوقت عصيب في الملكي، وظهر بشكل متواضع في كلاسيكو الأرض يوم أمس أمام برشلونة.

واضاف الموقع، أن مارسيلو لا يمر بأفضل لحظاته في ريال مدريد، ولكنه لا يزال يحظي بالدعم الكامل من زملائه داخل الملكي.

واكد الموقع على أن الرباعي راموس وكاسيميرو وفينسيوس ونافاس دعموا بقوة مارسيلو خلال الفترة العصيبة الحالية ضد سيل الانتقادات من أجل مؤزارته للعودة للمستوي المميز مع ريال مدريد.