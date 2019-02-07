رياضة | علي معلول يحدد شرطا واحدا للتجديد مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي معلول يحدد شرطا واحدا للتجديد مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يرغب الظهير التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي، في الاستمرار بصفوف القلعة الحمراء، ويبدي استعداده لتجديد عقده مع الفريق وذلك خلال الفترة المقبلة.
وأشار مصدر، إلى أن رغبة الظهير التونسي هي الحصول على مليون دولار بالموسم الواحد، من أجل تمديد وتجديد عقده مع الفريق، بعد تعاقد الأهلي مع أكثر من صفقة بأرقام كبيرة في ميركاتو يناير.
وينتظر أن يتم التجديد عقب حسم الاتفاق بين معلول وإدارة الأهلي وتحديد موقف اللاعب، في ظل رغبة إدارة الأهلي حسم الملف لعدم تكرار أزمة عبد الله السعيد الذي رحل عن الفريق العام الماضي.
ويعد التونسي على معلول من أهم وأفضل العناصر في تشكيلة النادي الأهلي وذلك خلال الفترة الماضية، وتسعى القلعة الحمراء للحفاظ على بقاء الظهير الأيسر ضمن التشكيلة.
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